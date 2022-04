Sporting B garante permanência e Oriental Dragon cai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sporting B e Oriental Dragon empataram (1-1) em Alcochete, resultado que assegurou, a duas jornadas do fim da fase de permanência e descida da Liga 3, a continuidade da equipa secundária dos leões no terceiro escalão nacional e atirou os ‘dragões’ da margem sul do Tejo de volta para o Campeonato de Portugal. É a primeira vez que o clube fundado pelo empresário Qi Chen conhece o sabor de uma despromoção, desde que iniciou o seu percurso, em 2015/16, na 2.ª divisão da AF Setúbal.

Obrigados a vencer para manter a esperança na permanência, os visitantes ainda se adiantaram na primeira parte, através de Nii Plange (31’). O extremo de 32 anos, que já representou o Sporting, deu o melhor seguimento a um contra-ataque bem conduzido por Nico.

A vantagem favorecia o futebol direto que o Oriental Dragon assumiu desde o início, mas um penálti convertido por Rodrigo Ribeiro (55’), a castigar falta de Tiago Feiteira sobre Rafael Fernandes, deu alguma justiça ao marcador. Curiosamente, o avançado de apenas 16 anos já tinha bisado no primeiro jogo desta fase com o Oriental Dragon. O Sporting B foi mais perigoso, apesar da falta de clarividência no último terço.