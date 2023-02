Sporting B-Ol. Hospital, 2-1: rugir com garra

Após três derrotas, o Sporting B voltou a sorrir na antepenúltima jornada da 1ª fase e ganhou na receção ao Oliveira do Hospital (2-1). Os leões marcaram em momentos cirúrgicos e souberam defender-se na reta final, colocando-se, à condição, no 4º lugar, mantendo assim intactas as aspirações de avançar para a discussão da subida.

A turma de Filipe Çelikkaya entrou a dominar e marcou num lance de insistência por Rodrigo Marquês (9’). Logo a seguir, os oliveirenses pediram penálti de Gonçalo Esteves sobre Samuel Toscas, mas o árbitro mandou jogar. A meio do 1º tempo, o técnico Nuno Pedro abdicou da linha de cinco defesas, a equipa passou a ter mais bola, subiu as linhas e ameaçou o empate em dois remates de André Salvador.

Mais rápidos do que na 1ª parte, os leões ampliaram no 2º minuto após o reatamento, com Joelson, servido ‘de bandeja’ por Samuel Justo, a encostar. O Oliveira reduziu num canto estudado, com cabeceamento de Miguel Rodrigues (56’), e tentou o empate, mas faltou definir melhor perante uma defesa que não vacilou.