Sporting B-Oliveira do Hospital, 2-0: leões de garras afiadas

O Sporting B voltou a aproveitar o fator casa para conquistar o segundo triunfo na Liga 3, ao vencer o Ol. Hospital por 2-0. Um golo em cada parte de Mamede e Miguel Menino garantiram uma justa vitória.

Começou melhor a formação forasteira. Ricardo Isabelinha aproveitou o espaço no meio dos centrais leoninos para rematar com perigo ao lado. O Ol. Hospital sentia algumas dificuldades em assentar o seu jogo e defendia com muitos jogadores próximo da área, o que levou o Sporting a apostar em remates de longa distância. Os leões começaram a dominar e Vando Félix, num grande trabalho, recuperou o esférico e serviu Mamede, que tirou dois adversários do caminho e de pé direito colocou os leões em vantagem. O Sporting viria a ampliar após o reatamento, com Mamede a assistir Miguel Menino, que marcou um golo de belo efeito.

O Ol. Hospital procurou reagir e Ricardo Isabelinha obrigou Diego Callai a defesa apertada com os pés. Apesar da iniciativa, o resultado não sofreu mais alterações até ao fim.