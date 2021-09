O Sporting B recebeu o V. Setúbal este domingo, no Estádio Aurélio Pereira, em jogo a contar pela quarta jornada da zona Sul da Liga 3 e perdeu por 1-0.





Ainda na primeira parte, nos descontos, Varela aproveitou um cruzamento a partir da esquerda para marcar o golo solitário do encontro para a equipa de Setúbal.Com este resultado, os leões ficam apenas no sétimo lugar, com 4 pontos. O Vitória, por sua vez, sobe ao terceiro lugar, dentro da zona de qualificação para a próxima fase, com 9 pontos somados. Na liderança do grupo, com 10, estão a U. Leiria e o Torreense.