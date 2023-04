Sporting B-V. Setúbal, 1-1: Abreu mantém leão à tona

Na partida antecipada da 4.ª jornada da fase de permanência, o Sporting B pode agradecer à inspiração de Diogo Abreu o empate alcançado ontem na receção ao V. Setúbal (1-1).

Um livre cobrado de forma superior pelo médio, aos 78 minutos, anulou a vantagem que os sadinos tinham trazido da primeira parte, período em que Filipe Oliveira, aos 43 minutos, tinha adiantado os sadinos no marcador. O treinador Luís Loureiro, que iniciou o jogo com Zequinha, melhor marcador da equipa no banco de suplentes, viu Camilo Triana (duas vezes) e Gabriel Lima, desperdiçarem no primeiro quarto de hora do jogo três ocasiões flagrantes de golo, o qual só surgiu à beira do intervalo, quando o médio Filipe Oliveira, assistido por Diogo Sequeira, concluiu uma boa jogada coletiva.

A perderem por 1-0 ao intervalo, os leões viram a sua reação dar frutos depois de várias ameaças, sendo que um remate de Rodrigo Ribeiro à trave (72 minutos) foi a mais flagrante. Melhor pontaria teve Diogo Abreu no livre em que colocou a bola entre a barreira sadina e o poste, deixando sem reação o guardião Mika, que nada pôde fazer para evitar o golo.

Com este resultado, o Sporting B mantém-se no 2º lugar, com menos 2 pontos do que o Ol. Hospital que defronta os sadinos (3º classificados) no domingo.