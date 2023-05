Sporting B vence e mantém esperança na permanência na Liga 3

Em partida da 5ª jornada da 2ª fase da Liga 3, neste caso no grupo que dita ou não a permanência na competição, o Sporting B saiu vencedor na visita ao Oliveira do Hospital, alimentando assim a esperança em permanecer no 3º escalão do futebol nacional. A formação de Filipe Çelikkaya triunfou por 3-1, numa partida em que contou com alguns 'reforços' provenientes da equipa A, entre eles Fatawu e Dário Essugo.Tiago Ferreira, conhecido por Mamede, foi a figura do encontro ao apontar dois golos (primeiro aos 19', de penálti, e aos 50', numa boa jogada individual), ajudando a construir o resultado a favor do Sporting, que também faturou através de Rodrigo Ribeiro já na reta final (90'+3). Do lado caseiro, o Oliveira do Hospital chegou a empatar a partida graças a um golo de André Salvador (22'), de penálti, mas não conseguiu conter o ímpeto ofensivo dos verdes e brancos na etapa complementar.Com este resultado, o Sporting B passa a somar 13 pontos, permanecendo na 2ª posição do grupo 3 da fase de permanência da Liga 3, e impede, desde já, que o Oliveira do Hospital assegure a continuidade na competição. A formação beirã leva 15 pontos ao cabo de 5 jornadas e visita na próxima jornada o V. Setúbal.