Técnico Acácio Santos acerta rescisão de contrato com U. Santarém

O União de Santarém informou, em comunicado, que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o treinador Acácio Santos.



Na mesma missiva foi revelado que "Acácio Santos faz parte da história recente do União Desportiva de Santarém, sendo um dos principais responsáveis pelo sucesso alcançado". "O clube agradece o trabalho realizado pelo mister Acácio, destacando se a excelente campanha na época transacta que culminou com a subida à Liga 3", desejando ainda o maior sucesso para a sua carreira".



A formação escalabitana ocupa o 11 º lugar da nova prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, com uma vitória e quatro derrotas, tendo quatro golos marcados e nove sofridos. O União de Santarém tem ainda um jogo em atraso por realizar frente ao V. Setúbal.