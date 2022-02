Tensão no fim do Sp. Braga B-Pevidém: vimaranenses queixam-se de insultos racistas e agressão

O jogo da Liga 3 entre Sp. Braga B e Pevidém teve alguns momentos de alta tensão depois do apito final, num jogo que terminou empatado a uma bola e com os guerreiros reduzidos a nove unidades. A formação visitante queixa-se até de agressões e insultos racistas, que terão tido início logo à saída das equipas para o túnel e que duraram quase até ao momento em que a comitiva vimaranense se preparava para abandonar o recinto para rumar a casa.Fonte do Pevidém, contactada por, apontou o dedo aos adeptos arsenalistas, mas também à estrutura bracarense, queixando-se de falta de organização e de policiamento. "Segurança foi feita por elementos da 2045", explicou ao nosso jornal a referida fonte. A confusão terá começado à boca do túnel, com cuspidelas e insultos racistas ("macaco", a visar Luiz Gustavo e Balotelli) a gerarem um grande tumulto. O treinador do Pevidém, André Ribeiro, terá também sido atingido por uns óculos e uma garrafa de água, ambos os objetos arremessados da bancada.No entanto, a tensão não acabou no imediato, estendendo-se até à parte de fora do estádio. No momento em que o Pevidém procurava abandonar o complexo de Fão, um elemento do staff do Sp. Braga terá tentado agredir um elemento da estrutura do emblema vimaranense, gerando-se novo foco de confusão.O sucedido gerou um enorme desagrado do lado do Pevidém, que se queixa também de alguma inação por parte dos elementos ligados ao Sp. Braga em todo o processo. Agora, o caso será entregue ao departamento jurídico dos vimaranenses, que irão depois averiguar a forma a proceder.A este propósito,questionou o Sp. Braga sobre o caso, mas ainda não obteve resposta, sendo que o Pevidém já emitiu um comunicado sobre o assunto."A direcção do Pevidém SC vem publicamente repudiar com a maior veemência os actos racistas de que foram alvo, por parte de alguns adeptos do SC Braga no final do jogo que opôs as duas equipas esta tarde.Tais actos são intoleráveis e devem ser objecto de severa punição.A falta de segurança junto do túnel de acesso aos balneários, com o toldo parcialmente aberto, permitiram que todos os elementos do nosso clube fossem brindados com insultos e cuspidelas. Para cúmulo, o nosso treinador foi violentamente atingido por objectos vindos da bancada.Como se não bastasse, cerca de uma hora após o término da partida, o nosso Director Geral foi agredido por um elemento do staff do clube visitado ainda dentro das instalações do complexo desportivo de Fão.Ora, o acima exposto é demasiado grave para ser considerado como simples arrufos de rivalidade. Rivalidade essa que nos lisonjeia dado a grandeza do rival, mas que se entende tendo em conta o curto historial dos confrontos entre os emblemas, com apenas umaVitória em 4 jogos do 'Golias' contra 'David'.Apesar dos esforços da Federação Portuguesa de Futebol, da aposta no 'Puro Futebol', somos confrontados com situações impróprias, esvaziando o significado da expressão 'nem na regional'.Uma estrutura altamente profissionalizada, com umas óptimas instalações, que per si facilitam o trabalho dos responsáveis pela segurança, permite agressões a agentes do futebol, que por muito pouco ou mesmo nada, roubam horas de convívio às suas famílias. Deveriam era dar o exemplo, enquanto grande instituição do futebol nacional.Acreditamos por isso que o SC Braga, como grande instituição que é, irá rever os seus planos de segurança e agirá em conformidade com os autores dos actos descritos.Vamos aguardar pelos relatórios das entidades competentes e agiremos, da nossa parte, em conformidade, sempre em defesa dos nossos e dos padrões morais que nos guiam."