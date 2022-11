Tiago Margarido volta a Canelas agora no papel de adversário

Tiago Margarido, treinador do Varzim e líder da Série A da Liga 3, regressa, este sábado, a uma casa que lhe é muito especial: a do Canelas. O jovem treinador, de 33 anos, esteve três épocas no clube de Gaia e com números que lhe deram alguma visibilidade no panorama nacional: 91 jogos, 38 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. Com Tiago Margarido o Canelas subiu ainda à Liga 3 e marcou presença nos quartos-de-final da Taça de Portugal.Agora, apesar das amizades, o objetivo do técnico é claro: ganhar para dar continuidade à excelente época que os poveiros estão a realizar. Para além do já referido 1.º lugar, o Varzim tem sido surpresa na Taça de Portugal. Eliminou Feirense e... Sporting. Em janeiro mede forças com o Benfica na prova rainha.