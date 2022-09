Tiago Martins vai defender baliza do Moncarapachense

O guarda-redes Tiago Martins (ex-Amora), de 23 anos, é reforço do Moncarapachense, preenchendo a vaga deixada em aberto por Tiago Maia, que terminou a sua ligação ao clube do concelho de Olhão.Tiago Martins, natural de Tavira, regressa à sua região natal. Formado no Ginásio de Tavira e no Olhanense, o guarda-redes passou ainda pelas escolas do Belenenses e do FC Porto. Como sénior, representou Vilafranquense, Vitória de Setúbal, Huesca (Espanha) e Amora.