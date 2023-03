Tiago Moutinho: «Ainda não ganhámos nada»

Seis finais para ganhar. Esta é a principal mensagem do treinador da Académica, Tiago Moutinho, antes do jogo deste domingo, frente ao Fontinhas, para a Liga 3."São seus jogos e seis finais. Queremos fazer a festa no final, com a manutenção. Começamos esta fase no segundo lugar, mas temos de encarar cada jogo como uma final. Sabemos que isso traz uma carga emocional muito grande, mas estamos preparados", frisou o técnico, antes de lembrar que as duas vitórias no final da fase regular não são garante de nada. "Ainda não ganhámos nada. Temos de combater o relaxamento, mas também alguma euforia que possa haver por causa das vitórias. Ainda assim, digo-vos, não vejo nada disso nos treinos. Eles têm trabalhado muito bem", sublinhou.A antevisão do jogo foi feita nas instalações da Lugrade, empresa com a qual a Académica assinou um contrato de patrocino. Joselito Lucas, diretor comercial da empresa, mostrou-se satisfeito por esta parceria, afirmando que é importante que "empresas da região estejam com a Académica, seja na 1.ª, 2.ª ou 3.ª divisão". No âmbito desta parceria, a Académica disputará todos os jogos da fase decisiva com o patrocínio da Lugrade na camisola.