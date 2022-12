Tiago Moutinho de saída da Sanjoanense

A Sanjoanense rescindiu contrato com o treinador Tiago Moutinho. Apesar de ocuparem neste momento o 4º lugar da Série B, o técnico de 42 anos não resistiu à sequência de resultados menos positivos das últimas jornadas, que culminaram com a derrota em casa no passado sábado frente ao Felgueiras (1-2). Segundo fonte da direção, "é propósito do clube lutar pelos primeiros lugares da classificação e tentar a subida à 2ª Liga. Esse objetivo perigou com os últimos resultados menos conseguidos".

Neste momento ainda não existe fumo branco sobre o novo substituto, mas a direção do emblema alvinegro não tem pressa para tomar uma decisão, até porque a próxima jornada da Liga 3 só ocorrerá depois da viragem do ano. No entanto, o técnico Henrique Nunes, que saiu do São João de Ver em novembro e que já orientou os sanjoanenses, é um dos nomes indicados para assumir o comando da equipa.