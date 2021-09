Tiago Moutinho é o novo treinador da Sanjoanense, equipa que está no 10º lugar da Série A da Liga 3. O técnico, de 41 anos, sucede a Pedro Duarte, cuja saída foi anunciada pelo clube do distrito de Aveiro esta terça-feira.





Esta será a primeira experiência de Tiago Moutinho como treinador principal, depois de ter acompanhado Ricardo Sá Pinto como adjunto no Sporting, no Estrela Vermelha, no OFI, no Atromitos e no Belenenses. A última experiência de Moutinho foi em 2019/20, como adjunto de Jon Pérez Bolo nos espanhóis do Ponferradina.