Tiago Moutinho: «Temos que ser melhores»

A Académica entrou com um empate na nova temporada. No final do jogo, Tiago Moutinho, treinador da Briosa, mostrou-se insatisfeito com o resultado, mas confiante de que a equipa vai dar uma melhor resposta no futuro."Este não era o resultado que pretendíamos, nem para o qual trabalhámos. Houve alguma ansiedade, o que é normal", começou por afirmar o técnico, sublinhando, depois, que a equipa até conseguiu o mais difícil, que foi chegar à vantagem."Conseguimos o mais difícil, que foi chegar ao golo, mas depois, numa desconcentração, sofremos o empate. A parte final do jogo foi difícil, com muitas paragens, o que não ajudou. Esperava que conseguíssemos chegar mais vezes à área. Temos que ser melhores, mas agora temos que levantar a cabeça", atirou. O próximo jogo da Académica é já este sábado, frente ao Alverca.