Tiago Oliveira é o novo diretor desportivo do Montalegre

Aos 30 anos, Tiago Oliveira, que representou as cores do Montalegre durante cinco temporadas, é o novo Diretor Desportivo do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, sucedendo assim André Veras que saiu do clube barrosão para o Sport Clube União Torreense, que esta temporada disputa a Liga Portugal 2, como coordenador desportivo adjunto.Tiago Oliveira tem agora como objetivo ajudar a construir um plantel solido capas de garantir a manutenção mais tranquilidade que a temporada passada onde os comandados de José Manuel Viage só na última jornada respiraram de alívio.