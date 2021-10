Toni Pereira deixa comando técnico do Vitória Setúbal

Menos de quatro meses depois de ter assumido o comando técnico do V. Setúbal, da Liga 3, Toni Pereira apresentou esta quarta-feira o pedido de demissão do clube, anunciaram os sadinos na sua página oficial. "O mister Toni Pereira apresentou, durante o dia de hoje, à direção do Vitória FC SAD o seu pedido de demissão do cargo de treinador da equipa principal de futebol, pedido esse aceite face à natureza dos motivos de ordem pessoal apresentados".





Os sadinos lamentam a decisão do treinador, de 65 anos de idade, e avançam no comunicado que o adjunto Pedro Gandaio, de 32 anos, assume interinamente o lugar ocupado até aqui por Toni Pereira. "Defensores da estabilidade, lamentamos a saída do mister, desejando-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o seu futuro. A equipa técnica fica a cargo do nosso treinador adjunto Pedro Gandaio, com a missão de liderar a equipa de forma interina".Com cinco jogos realizados na série B (Zona Sul) da Liga 3, o V. Setúbal ocupa a sexta posição da tabela com nove pontos, resultantes de três triunfos e duas derrotas. O próximo jogo do conjunto setubalense, que tem menos um jogo que os adversários que seguem à sua frente na classificação, está agendado para sábado, 15 horas, no Estádio do Bonfim, frente ao Caldas, que ocupa o quinto lugar da prova, com 10 pontos.