Torreense: Arrancam as obras de ampliação do Complexo Desportivo Manuel Marques

Arrancaram esta quarta-feira as obras de ampliação do Complexo Desportivo Municipal Manuel Marques, a casa do Torreense, que passará a ter mais dois campos relvados sintéticos que serão usados por todas as equipas de formação."Esta era uma ambição antiga do clube, tornada agora realidade graças a um entendimento entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e o Torreense. Estiveram presentes no local dos trabalhos, Laura Rodrigues, presidente da Câmara Municipal, Francisco Martins, vereador das Infraestruturas e Obras Municipais da Câmara Municipal de Torres Vedras, David Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, Mário Miranda, presidente do SCUT, Nuno Carvalho, vice-presidente do SCUT, e Bruno Vitorino, diretor geral do SCUT, juntamente com os responsáveis técnicos por esta obra", escreveu o emblema do Oeste nas redes sociais.É previsto que este projeto esteja completo durante julho deste ano.