Torreense bate V. Guimarães B e junta-se à Oliveirense na subida à 2.ª Liga

O Torreense venceu este sábado na receção ao Vitória de Guimarães B, por 3-0, em jogo da última jornada da segunda fase da Liga 3 de futebol, juntando-se à Oliveirense na subida à 2.ª Liga.

Embora assegurasse desde logo a subida com um empate, a equipa de Torres Vedras não facilitou e resolveu o encontro ainda antes do intervalo, chegando aos 3-0 com golos de Yuran Fernandes, aos sete minutos, Simão Rocha, aos 35', e Mateus, em cima do intervalo.

Deste modo, o Torreense assegurou o primeiro lugar da Série 1, com 12 pontos, mais dois do que o Alverca, que, ao vencer hoje na receção ao Felgueiras 1932 por 2-1, assegurou o segundo posto e vai disputar com o segundo classificado da Série 2, a ser decidido no domingo, um playoff de acesso ao playoff de subida, este a ser discutido com o 16.º da 2.ª Liga.

Já com a subida garantida, Torreense e Oliveirense discutem, no dia 14 de maio, no Jamor, o título de primeiro campeão da Liga 3.