Torreense segura Ulisses Oliveira por mais uma temporada

Ulisses Oliveira renovou contrato com o Torreense por mais uma temporada. O médio brasileiro, de 32 anos, chegou a Torres Vedras a meio de 2020/21, proveniente dos espanhóis do El Ejido 2012, e participou em 14 jogos (todos no Campeonato de Portugal).





Formado no América Mineiro, clube no qual iniciou a carreira sénior, Ulisses Oliveira representou ainda Campinense, Tupi, Uberaba, Goiás, Esportivo, Anápolis e Vila Nova de Minas Gerais, no Brasil, antes de rumar a Portugal em 2015 para representar o Louletano. Depois ainda vestiu as camisolas de Fátima, U. Leiria e Vilafranquense, além dos espanhóis do El Ejido 2012.Além de Ulisses Oliveira, o Torreense já garantiu a renovação de outros quatro jogadores: Joel Tomé, João Pereira, David Rosa e Minhoca. Quanto a reforços, estão confirmadas 12 caras novas para 2021/22. São eles Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar), João Lameira (ex-Real), Pedro Marques (ex-Paços de Ferreira), Yuran Fernandes (ex-Estrela da Amadora), Edinho (ex-Cova da Piedade), Guilherme Oliveira (ex-Belenenses SAD), Guilherme Morais (ex-Leça), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Mateus (ex-Penafiel) e Midana Sambú (ex-Valadares Gaia).