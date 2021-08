Torreense-Sporting B, 4-3: festival de golos em terras do oeste

O Torreense venceu o Sporting B por 4-3, num grande espetáculo de futebol, recheado de golos e emoção até ao fim.

A partida começou da melhor forma para a equipa da casa. Cruzamento do lado direito de Alex Freitas e o veterano Mateus, a mostrar que está aí para as curvas, apareceu a finalizar a jogada e a marcar o primeiro golo, logo aos 3 minutos. O treinador Daúto Faquirá ia sorrindo com a boa entrada em campo da sua equipa, mas Chico Lamba restabeleceu a igualdade na sequência de um pontapé de canto. Antes do intervalo, Alex Freitas voltou a aparecer e encontrou no coração da área Frédéric Maciel, que apontou o 2-1.

No segundo tempo, a turma do Oeste repetiu a façanha da 1ª parte e, três minutos depois de a bola voltar a rolar, Cícero descobriu o caminho para a baliza e ampliou a vantagem. O Torreense não tirou o pé do acelerador e, aos 52’, Simão Rocha fez saltar o Manuel Marques, com um pontapé certeiro de fora de área, na sequência de um canto. Logo de seguida, os leões conquistaram um canto e Paulo Agostinho subiu mais alto que toda a gente e reduziu a desvantagem. Filipe Çelikkaya incentivava os pupilos leoninos, no entanto só ao minuto 90 é que João Goulart fez o 4-3, também num pontapé de canto, a provocar um misto de emoções. Até ao final, o resultado não mais se alterou e foram os adeptos caseiros a fazer a festa.