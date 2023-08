Treinador adjunto do Alverca apresenta queixa à PSP

No final da partida da série B da Liga 3, que opôs o Alverca à Académica, Rafael Moreira, treinador adjunto dos ribatejanos, com a presença do delegado ao jogo, apresentou uma queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP) que estava no Complexo Desportivo do Alverca, uma vez que, alegadamente, terá sido agredido por parte de Vítor Alves, treinador de guarda-redes da Briosa.Os desacatos terão ocorrido quando, no decorrer do jogo, o adjunto da formação da casa foi expulso pelo árbitro Fá Sanha, após uma confusão junto aos bancos de suplentes.Recorde-se que o Alverca perdeu (1-2) frente aos estudantes com dois golos ao cair do pano e... de penálti, ambos cobrados por Perea (88' e 90'+4).