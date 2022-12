Bruno Dias diz que o Belenenses foi a "única equipa a querer jogar futebol"

Após a derrota (1-0) em Alverca, com o golo solitário de Evandro Brandão aos 16' que permitiu aos ribatejanos passar o adversário direto na classificação, o técnico do Beleneneses reagiu ao resultado do embate com a equipa de Leandro Pires."A única equipa que quis jogar futebol, não venceu", defendeu Bruno Dias, rematando: "Parabéns aos meus jogadores".O Alverca passou o Belenenses na Série B da Liga, ocupando a terceira posição, com os mesmos pontos que os azuis do Restelo: 19.