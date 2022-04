Treinador do Montalegre mostra penálti e fala em "nojo": «Futebol português está entalado de lodo até ao pescoço»

O Montalegre perdeu ontem, por 3-1, na visita ao terreno do Pevidém, em encontro da 2ª jornada da Fase de Manutenção na Liga 3, que ficou marcado por um penálti polémico que colocou a equipa da casa a vencer por 2-1 aos 85 minutos.Numa publicação nas redes sociais, acompanhada pelo vídeo do lance, o técnico do Montalegre José Manuel Viage não deixou passar em claro o caso e deixou palavras muito duras em relação ao sucedido. "A verdade desportiva!!!!! É isto que defendem? Sinto vergonha do futebol Português. Nojo... Continuem assobiar para o lado. Futebol português está entalado de lodo até ao pescoço. ISTO NÃO ACABA AQUI. Sintam vergonha na cara", escreveu.No lance em questão, entre o defesa Vítor Pereira e o médio Pedrinho, o árbitro Fábio Silva entendeu que o contacto dentro da área foi provocado pelo jogador do Montalegre e assinalou penálti. O Pevidém acabaria por chegar ao 3-1, já nos descontos, mas este lance foi decisivo para o desfecho da partida.