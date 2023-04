Treinadores da Sanjoanense e do Belenenses fazem conferência de imprensa conjunta

Os treinadores da Sanjoanense e do Belenenses, António Barbosa e Bruno Dias, respetivamente, fazem na tarde desta sexta-feira o lançamento do duelo da jornada 3 da fase de Subida da Liga 3 e que se realiza sábado, às 15H30.Com os dois técnicos estará também o árbitro Pedro Ferreira (AF Braga), hoje no Estádio Conde Dias Garcia, em São João da Madeira, a partir das 19h30.Recorde-se que, já na semana passada, os treinadores do Felgueiras e Alverca haviam feito o mesmo, uma iniciativa com o objetivo de promover o fair play.