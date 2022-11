Três jogos no top de assistências

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim-V. Guimarães B (4.125) e o Belenenses-Caldas (3.015) ficaram no 7º e 8º lugares, respetivamente, da classificação geral de assistências.

Três encontros da 8ª jornada da Liga 3 ocupam o top-10 de assistências dos jogos realizados em Portugal no fim de semana, segundo a FPF. A receção da U. Leiria ao Sporting B foi o jogo do terceiro escalão com maior número de adeptos nas bancadas (8.324) e o 5º da tabela geral, liderada pelo FC Porto-P. Ferreira, da 1ª Liga, que registou 41.730 espectadores.