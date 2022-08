Três reforços para Nuno Pedro no Oliveira do Hospital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Oliveira do Hospital vai enfrentar a Liga 3 e procura constituir um plantel ambicioso e ganhador na época 2022/23. Na sequência desse objetivo, confirmou mais três entradas de qualidade no plantel orientado por Nuno Pedro.

Para o eixo da defesa chegou o central Ibrahim Muhammad proveniente do Hapoel Acre de Israel. O jogador nigeriano de 22 anos regressa ao futebol português depois de ter representado o Esperança de Lagos, Olímpico do Montijo e Feirense.





Para o setor atacante chegam dois jogadores com estatuto de 'matador'.

Alan Junior, ex-S. João de Ver, aos 29 anos acumula experiência pelas passagens por Sp. Braga B, Benfica B, Académica, Farense, Leixões, entre outros.





Rui Batalha, ex-Belenenses, também é reforço. No seu trajecto desportivo como sénior competiu pelo Cova da Piedade, Olímpico do Montijo, Real, Torreense, Loures, At. Malveira e Gil Vicente.