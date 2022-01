E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um triunfo no Estádio do Bonfim, por 3-1, diante da U. Santarém, em partida em atraso da 5.ª jornada da Série B da Liga 3, permitiu ao V. Setúbal igualar o Torreense na vice-liderança, com 26 pontos, mesmo tendo ...