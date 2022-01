Triunfo sofrido dá liderança à Oliveirense

A UD Oliveirense venceu o Montalegre, por 1-0, e recuperou a liderança da Série A, com agora com 29 pontos, mais um do que o Canelas.

No Carlos Osório, o equilíbrio foi palavra de ordem e a formação de Oliveira de Azeméis apanhou alguns sustos. A equipa de José Manuel Viage foi atrevida e com vontade de ferir a Oliveirense. Primeiro Joãozinho e depois João Fernandes deixaram o guardião Nuno Silva em alerta. Apesar das bons lances ofensivos do Montalegre, foi a equipa da casa a chegar à vantagem. Aos 30’, Gonçalo Pimenta, após ultrapassar vários adversários, picou por cima do guardião Didi. A bola foi devagar para a baliza e, por via das dúvidas, João Paredes colocou a bola nas redes.

Na segunda parte, o Montalegre procurou insistentemente o empate e acertou duas vezes nos ferros da baliza de Nuno Silva. Nos descontos, Baba Sow marcou mesmo o empate mas estava de fora-de-jogo.