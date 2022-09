U. Leiria-Académica, 1-1: foi mesmo castigo

Grande ambiente em Leiria para um dérbi regional muito aguardado, mas nem sempre bem jogado, em que a Académica conseguiu arrancar um precioso empate, sobretudo, devido à alma que exibiu em campo. A União foi sempre mais forte, dominou, mas foi muito perdulária na finalização e acabou traída nos instantes finais.

Com 17.222 espectadores nas bancadas, novo recorde da Liga 3, as duas equipas apresentaram-se com ambições bastante distintas: os leirienses tomaram conta das operações, enquanto os estudantes optaram por uma grande dose de prudência. À meia-hora, Gonçalo Gregório caiu na área e o árbitro assinalou penálti, que o goleador do Lis se encarregou de converter.

Na etapa complementar, com a Académica mais exposta e com mais unidades na frente, a U. Leiria colecionou oportunidades para sentenciar a partida, com realce para um remate cruzado de Gonçalo Gregório ao poste (58’), mas foiineficaz. A Briosa manteve-se ‘viva’ e Pepo ameaçou de livre (74’), antes de o árbitro voltar a apitar um castigo máximo, desta feita na área leiriense, que permitiu a Diogo Ribeiro fazer o empate.



Fontinhas-V. Setúbal, 2-2: Zequinha volta a dar pontos



Após os dois golos na vitória sobre o Sporting B, Zequinha voltou a bisar e assegurar um ponto para o V. Setúbal, no empate (2-2) em casa do Fontinhas. A equipa de Pedro Lima, estreante na competição, segue, assim, sem perder e até esteve por duas vezes em vantagem: Ricardo Almeida fez o 1-0 aos 21’ e Hamed Doukoure aos 74’. Só que Zequinha, o melhor em campo, estragou sempre a festa do conjunto açoriano: fez o 1-1 aos 30’, após péssima abordagem de Okoua, e o 2-2 com um belo remate à meia-volta (77’). Diogo Moniz viu o 3-2 ser anulado aos 86’ por posição irregular.