U. Leiria-Académica foi o terceiro jogo com mais espectadores do fim de semana

O U. Leiria-Académica, da Liga 3, foi o terceiro jogo com mais espectadores do fim de semana, com 17.122, ficando atrás do Benfica-Vizela (47.958) e Sp. Braga-V. Guimarães (21.736), mas à frente dos outros dois 'grandes': Gil Vicente-FC Porto (8.458) e Estoril-Sporting (4.718).No top-10 de espectadores da jornada disputada neste fim-de-semana há 5 jogos da Liga Bwin, 2 da Liga 2 e 3 da Liga 3 (Anadia-Varzim e Fafe-Vilaverdense).