U. Leiria paga bilhete para ir a jogo

O jogo entre o Caldas e a U. Leiria, da 22.ª jornada da Série B da Liga 3, que terminou com vitória dos leirienses por 3-2, teve um caráter especial associado.O Caldas, que tem sempre as bancadas do Campo da Mata bem compostas, levou a cabo a iniciativa de reverter o valor dos bilhetes para o Centro de Educação Especial Rainha D. Leiria.Assim, os responsáveis da U. Leiria tomaram conhecimento da ação solidária e decidiram pagar o preço do bilhete dos 30 elementos da comitiva 'para ir a jogo'. Para além da formação visitantes, também a equipa de arbitragem, composta por Pedro Ramalho, Jorge Roque, João Letras e Ivo Madureira, se quis associar à iniciativa e comprou o ingresso para a partida.Entre os árbitros e a U. Leiria foram angariados 170€ para entregar ao Centro de Educação Especial Rainha D. Leiria.