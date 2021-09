U. Leiria recebe Alverca em duelo de históricos

As emoções fortes da Liga 3 estão de regresso hoje com o arranque do quarto capítulo da prova recém-criada pela FPF. O duelo que centra todas as atenções tem lugar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, entre U. Leiria e Alverca, dois históricos do futebol nacional com várias presenças na Liga principal.

Os últimos confrontos entre ambas as formações datam da temporada 2018/19, a contar para o Campeonato de Portugal. Na primeira volta, a U. Leiria recebeu e venceu o Alverca por 1-0, resultado que foi retribuído pelos ribatejanos na segunda volta. Para a partida de hoje, a equipa da casa já se encontra na máxima força, uma vez que o paraguaio Anibal Vega – avançado que chegou por empréstimo do Palmeiras – já está inscrito, bem como o brasileiro Jonatas Santos.

O conjunto treinado por Filipe Cândido ganha assim dois ‘reforços’ para defender a liderança da Série B, fruto do bom arranque de temporada - um empate na ronda inaugural e duas vitórias. Contudo, os leirienses não jogam desde 29 de agosto, quando venceram na visita ao Cova da Piedade, por 3-1, ao passo que o emblema ribatejano goleou o Elétrico (6-0) no passado sábado, em jogo válido para a 1ª eliminatória da Taça de Portugal.

Do lado do Alverca, o guardião José Costa prevê uma deslocação difícil à cidade do Lis, realçando que a equipa está em crescimento, mas garante que o pensamento está na vitória. "Podem esperar um Alverca forte, uma equipa unida e que sabe o que quer, com os princípios bem trabalhados. Vamos a Leiria para trazer os três pontos e é para isso que lutamos em todos os jogos. A equipa está a crescer a cada dia e estamos cada vez mais confiantes. Esperamos ter o apoio dos nossos adeptos", referiu.