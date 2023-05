«Uma verdadeira roubalheira»: Real alvo de processo disciplinar após críticas à arbitragem

O Real está a ser alvo de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol pelas duras críticas tecidas contra a arbitragem de João Malheiro Pinto no jogo com o V. Setúbal.Após o encontro que terminou com triunfo dos sadinos por 2-1 e que condenou o emblema de Monte Abraão à despromoção ao Campeonato de Portugal, o Real emitiu um comunicado, apelidando a exibição do árbitro de Lisboa de "uma verdadeira roubalheira" Em reação ao comunicado, e comonoticiou de antemão, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) avançou mesmo com uma queixa para o CD por considerar o comunicado ofensivo da honra e dignidade de toda a classe de árbitros.