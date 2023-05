União de Leiria-Belenenses agendado para dia 20 de maio no Jamor

Já há palco e data para o derradeiro jogo da final da Liga 3 que coloca a União de Leiria e o Belenenses frente a frente na decisão de quem sucede ao Torreense como campeão do terceiro escalão em Portugal. O encontro será jogado no Estádio Nacional, no Jamor, no próximo dia 20, às 16H15, anunciou esta terça feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Desta feita, também as datas dos jogos do playoff entre Sp. Braga B e o Lank Vilaverdense foram reveladas pela FPF. A primeira mão é jogada no próximo domingo, dia 14, às 15 horas no Complexo Desportivo Clube de Futebol de Fão. Por sua vez, o Vilaverdense recebe o Sp. Braga B na segunda mão no Campo Cruz Reguengo, uma semana depois, a 21 deste mês pelas 17 horas. O vencedor tem encontro para marcar com o 16.º classificado da Liga SABSEG na decisão de quem terá lugar na segunda divisão.