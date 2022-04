União de Santarém abre as portas na receção ao Cova da Piedade

O União de Santarém vai abrir as portas para a receção ao Cova da Piedade, sábado, pelas 11 horas, em jogo a contar para a série 5 de manutenção da Liga 3.A formação de André David ganhou novo alento com o triunfo frente ao Amora por 1-0, e continua na luta pela permanência. No último jogo no Chã das Padeiras esta temporada, a entrada é livre para todos os sócios e adeptos com vista a apoiar o clube da terra, com a formação escalabitana a pretender dar outro colorido às bancadas.