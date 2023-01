V. Setúbal empresta Rafa Alves ao Fafe

O guarda-redes Rafa Alves foi cedido pelo V. Setúbal ao Fafe. No acordo, está contemplado que o empréstimo é até ao final da presente temporada.Depois de ter trocado o Ac. Viseu pelo emblema sadino no verão, o guardião de 29 anos não encontrou o espaço desejado e realizou apenas oito partidas. Agora, não entra nas contas do novo treinador do Vitória, mas mantém-se a jogar na Liga 3, no entanto vai mudar-se da Série B para a A.Já com a camisola do Fafe, Rafa Alves deixou uma mensagem aos adeptos e mostrou-se com vontade de começar a jogar. "Estou numa fase da carreira em que preciso de voltar a ter o prazer por este desporto e, por isso e pelo interesse que demonstraram, nada melhor do que um clube com a história do Fafe para recomeçar", começou por dizer o guarda-redes, sublinhando: "Os adeptos podem esperar de mim um profissional dedicado e comprometido com os objetivos do clube, e um homem com princípios e fome de vencer. Em todos os projetos que abraço dou sempre o máximo e melhor de mim e é isso mesmo que os adeptos podem e devem esperar quando for chamado a jogar."