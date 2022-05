V. Setúbal já trabalha para a nova época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Falhada a possibilidade de lutar pela subida à 2ª Liga, a administração da SAD do V. Setúbal, liderada por Hugo Pinto, está já focada na preparação da próxima temporada.

A primeira decisão tomada prende-se com a não renovação de contrato com o treinador Filipe Moreira, que após somar três triunfos, dois empates e quatro derrotas nas nove partidas realizadas no comando técnico dos sadinos, sai por mútuo acordo.

Cumprido o ‘ano zero’ na presente temporada, conforme referiu o presidente da direção Carlos Silva após a partida de domingo, em que os setubalenses foram derrotados pela U. Leiria (1-2), o clube da Liga 3 planeia apresentar algumas novidades na estrutura do futebol profissional de modo a atacar a subida de divisão em 2022/23.