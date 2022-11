V. Setúbal-Real, 3-5: Bom fim garante vitória Real

Numa partida com oito golos, o Real, com Pedro Domingos no banco, venceu o V. Setúbal no Bonfim por 5-3 e deixou os adeptos sadinos em fúria, a exigirem a demissão do técnico Micael Sequeira, que não compareceu na sala de imprensa.







No entanto, a cinco minutos dos 90, o emblema de Queluz conquistou os três pontos graças aos golos de Diogo Castro (85’), Paulinho (90’+3) e Gonçalo Agrelos (90’+6). Depois do empate (1-1) ao intervalo – golos de Zequinha (42’) e Ibrahim (44’) –, o segundo tempo foi repleto de emoção e mais meia dúzia de golos. Pedro Farrim (51’) operou a reviravolta no marcador para o Real, mas o Vitória respondeu com um bis de Gabriel Lima em apenas três minutos (72’ e 74’), que deixou os sadinos a ganhar por 3-2.No entanto, a cinco minutos dos 90, o emblema de Queluz conquistou os três pontos graças aos golos de Diogo Castro (85’), Paulinho (90’+3) e Gonçalo Agrelos (90’+6).