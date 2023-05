V. Setúbal repudia ameaças e apresenta queixa às autoridades

O V. Setúbal, clube que foi no passado sábado relegado da Liga 3 ao Campeonato de Portugal, apresentou queixa às autoridades competentes pelas ameaças de morte que foram dirigidas a Bruno Sousa, diretor desportivo do clube, e Carlos Gouveia, diretor geral da SAD, em inscrições que foram pintadas nos muros do Estádio do Bonfim., o presidente dos sadinos, Carlos Silva, repudia o ato em que, além da mensagem "rua ou morte" com os nomes dos dois diretores foi desenhada uma forca. "O Vitória repudia esta situação. Não nos revemos no que que aconteceu porque é algo que não é admissível num clube como o Vitória porque vai totalmente contra o que é o desporto".Ao que apurámos, as inscrições foram feitas na madrugada de quinta-feira e foram limpas nesse mesmo dia um par de horas depois, logo quando de manhã os primeiros funcionários chegaram ao Estádio do Bonfim. Fonte da SAD disse que se tratou de "uma reação de um grupo de insatisfeitos, cuja identidade se desconhece, que se excedeu naquilo que dizem".Um dos visados foi Bruno Sousa, diretor desportivo dos vitorianos, que ao nosso jornal desvalorizou o incidente. "Já sabemos que no futebol ninguém quer nem gosta perder e fica desanimada quando isso acontece. Não me faz confusão nenhuma o que escreveram. Tal como nós, as pessoas estão desanimadas com o que aconteceu e é normal que haja um miúdo ou outro que possa ter este tipo de atitude", disse.No entanto, o dirigente, de 38 anos, que chegou no início da temporada 2022/23 a Setúbal oriundo do Marinhense, não esconde que os seus familiares não ficaram indiferentes às ameaças. "Para mim, não tem significado nenhum. É mais grave para a família que vê essas coisas e ficam sempre mais tristes".