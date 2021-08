Daniel Carvalho e Rodrigo Pereira assinaram contrato profissional com o V. Setúbal. O médio, de 17 anos, e o avançado, de 18, rubricaram novos vínculos até 2024 e 2023, respetivamente, e ficaram ambos protegidos por uma cláusula de rescisão de um milhão de euros.





Daniel Carvalho, refira-se, estreou-se pela equipa principal dos sadinos no último fim-de-semana, no encontro com o Amora, a contar para a Liga 3. Apesar de ter renovado, o jovem talento ainda poderá deixar o Vitória até ao encerramento da janela de transferências. Esta semana, sabe, chegaram ao Bonfim abordagens de Chaves e Farense.