V. Setúbal sem margem de erro

O 9.º lugar do V. Setúbal, a sete pontos do acesso à fase de subida, não retira confiança ao diretor desportivo Bruno Sousa, embora reconheça que os resultados estão aquém das expetativas. "Não podemos errar mais. Não estamos na posição que pensávamos e sabemos que devíamos ter mais pontos, mas acreditamos que é possível atingir os objetivos."Questionado sobre o que tem corrido mal, o dirigente é perentório. "A equipa foi capaz do oito e do 80 e é urgente darmos a volta", disse, em alusão às três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. Sobre Micael Sequeira, Bruno Sousa admite que "no futebol vive-se de resultados", mas considera que "o treinador não tem culpa que um jogador em frente ao guarda-redes não acerte na baliza". O dirigente promete novidades em janeiro: "Vamos reforçar-nos."