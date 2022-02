Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

V. Setúbal-Torreense, 1-2: Tarde mas a tempo Golo do triunfo garante, a três jornadas do final, qualificação do Torreense para a fase da subida





• Foto: Rui Minderico