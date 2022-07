Valdir Júnior chega ao União de Leiria por empréstimo do Coimbra-MG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valdir Júnior, defesa brasileiro de 22 anos, é reforço da equipa comandada por Vasco Botelho da Costa, proveniente do Coimbra-MG por empréstimo de duas temporadas.

Na temporada 2021/22 disputou 18 jogos na Liga Revelação pelos Sub 23 do Leixões SC, marcando 2 golos. Disputou também 1 partida na AF Porto 2ª Divisão pela equipa 'B' dos leixonenses.

É a sua segunda experiência em Portugal, já que fez a sua formação no Coimbra-MG (Brasil) tendo passado também pelo Cruzeiro (Sub 19 e Sub 20).