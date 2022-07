Varzim bate Académica no primeiro teste poveiro

O Varzim bateu ontem a Académica por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo-treino da formação poveira na pré-temporada e que foi disputado na Pampilhosa da Serra.

O conjunto de Tiago Margarido apresentou Ricardo Nunes, Tito Júnior, João Faria, Bruno Bernardo, Tiago Cerveira, Jorge Vilela, Ruben Gonçalves, Quivira, Ludovic, Lelo Teixeira e Rui Areias de início. Do lado da Académica, o técnico Miguel Valença fez alinhar Nuno Hidalgo, Carlos Silva, João Tiago, Douglão, Nivaldo, Vasco Gomes, David Caiado, David Brás, João Pais, Vasco Paciência e Diogo Machado. Quivira e Ludovic, ambos na 1ª parte, fizeram os golos do triunfo varzinista.

Orçamento do Belenenses

Os sócios do Belenenses aprovaram em Assembleia Geral o orçamento para a 2022/23, com 78 votos a favor e uma abstenção. Entretanto, os azuis perderam (1-2) com os sub-23 do Sporting. A equipa de Bruno Dias vencia ao intervalo com um autogolo, mas na segunda parte Vivaldo Semedo e Lucas Anjo conseguiram o triunfo para os leões. Também ontem o V. Setúbal ganhou aos sub-23 do Estoril (5-1). Zequinha, Gabriel Lima, Sequeira e Rodrigo (2) fizeram os golos dos sadinos.