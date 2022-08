Varzim continua a somar vitórias nos jogos da pré-temporada

O Varzim somou esta quarta-feira a sexta vitória noutros tantos jogos da pré-época, desta vez por 3-0 frente ao Salgueiros, no campo do Laúndos.O avançado Joãozinho, recrutado ao Montalegre, foi o 'herói da manhã', ao apontar os três golos dos varzinistas, numa equipa de pontaria afinada, pois apenas sofreu um golo no embate com a equipa B, e já marcou 12.Frente aos salgueiristas, alinharam: Ricardo Nunes, Tito Júnior, Bonilla, Bruno Bernardo, Tovar, Jorge Vilela, Ruben Gonçalves, Quivira, Leo Teixeira, Joãozinho e Rui Areias.Depois foram utilizados todos os jogadores à exceção de Matheus, a contas com lesão muscular.