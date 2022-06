Varzim escolhe Tiago Margarido para treinador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Margarido, antigo treinador do Canelas 2010, é o nome escolhido por André Geraldes para assumir o comando técnico do Varzim.Tiago Margarido tem 33 anos e experiência na Liga 3, para onde a equipa poveira caiu no final desta temporada, depois de terminar a Liga Sabseg em penúltimo lugar.