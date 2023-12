Vasco Moreira sente o Sp. Braga B preparado para o Canelas: «Ninguém se esconde»

O Sp. Braga B desloca-se esta sexta-feira ao reduto do Canelas, naquela que é a terceira saída consecutiva, em partida referente à 13.ª jornada da Série A da Liga 3."Temos noção da importância do jogo e a equipa está preparada. Não vimos de uma fase positiva mas no Sp. Braga não temos tempo para lamentar isso. Temos trabalhado muito no nosso processo, mentalidade e vamos apresentar-nos na máxima força para irmos em busca do nosso objetivo, que é aproximar-nos do quarto classificado, que neste momento é o Canelas. Temos de estar no nosso máximo", afirmou Vasco Moreira, médio da equipa B arsenalista.Com a Série A da Liga 3 a seis jornadas de terminar, os arsenalistas ocupam o 8.º posto, a quatro pontos de distância do lote de equipas que segue no 4.º lugar, incluindo o Canelas. O objetivo passa, portanto, por vencer o rival de hoje e iniciar a aproximação a esses postos que garantem o apuramento para a fase de subida."Vamos adaptar-nos rapidamente às características do terreno, quer esteja bom ou esteja mau. Vamos lá para competir e vamos estar fortes. Temos de superar o adversário naquilo que é o querer ganhar. A nossa estratégia está bem delineada e estamos preparados para superar o adversário em todos os aspetos do jogo", garantiu Vasco Moreira, ainda em declarações à comunicação do Sp. Braga.O Canelas-Sp. Braga B tem pontapé de saída marcado para as 15 horas e o médio garante que os minhotos saberão lidar com a pressão."Quem está no Sp. Braga desde o primeiro dia que sente que não há tempo a perder. Há muita pressão aqui, uma pressão boa e há uma pressão por um bom desempenho, bons resultados e isso faz-nos crescer. Não é à toa que temos a equipa principal na Liga dos Campeões. Há pressão todos os dias, ninguém se esconde disso e estamos habituados a estes jogos em que é ganhar ou ganhar porque queremos alcançar os nossos objetivos. Não temos tempo a perder nesta fase menos boa e vamos à procura de mais, de melhor e estamos prontos para isso", rematou.