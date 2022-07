Vasco Moreira vinca princípios do Sp. Braga B: «Queremos divertir-nos e jogar com alegria»

Está prestes a concluir-se o estágio de pré-temporada do Sp. Braga B, com a equipa de Custódio a queimar etapas na preparação da nova temporada desportiva. O médio Vasco Moreira foi o porta-voz do coletivo no momento de fazer um balanço às primeiras três semanas de trabalho."O balanço é positivo, tanto na integração dos reforços, como no espírito de união que temos tido. Estamos a adaptar-nos muito bem às ideias da equipa técnica e estamos a demonstrar que queremos aprender e crescer enquanto jogadores. Por isso, o balanço é extremamente positivo", apontou, em declarações aos canais do clube bracarense.Vasco Moreira destacou a forma como o plantel tem recebido os princípios de jogo que Custódio vai tentar implementar na equipa B. "As ideias da equipa técnica são muito claras e muito bem transmitidas aos jogadores, pelo que tudo o resto se torna mais fácil. Temos treinado o controlo do jogo a partir da posse de bola, mas claro que temos noção de que teremos que adaptar-nos a qualquer tipo de jogo que vamos enfrentar contra qualquer adversário. Mas partimos desse princípio de controlar o jogo, de ser uma equipa dominadora, agressiva ofensivamente e que sabe o que fazer para estar bem posicionada nos momentos em que não tiver bola", apontou."Queremos divertir-nos e jogar com alegria. Queremos divertir-nos com bola e transmitir a nossa alegria ao público porque essa é a nossa imagem", garantiu ainda Vasco Moreira, de 21 anos, que na temporada passada fez 22 jogos na equipa B arsenalista, na Liga 3.O Sp. Braga realiza este sábado, às 10h30, um jogo-treino com o Chaves, em Fão e à porta fechada.