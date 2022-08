Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vasco Paciência: «A Académica está no sangue da família» O irmão Gonçalo e, principalmente, o pai Domingos fizeram história na Briosa. Chegou a vez do atacante de 22 anos dar continuidade à ligação do clã Paciência ao clube de Coimbra, esta época em estreia na Liga 3





• Foto: Bruno Teixeira Pires