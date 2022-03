Ver a União de Santarém equipado com a camisola de um clube da cidade vale entrada grátis

A União de Santarém vai receber o Amora no domingo, às 15 horas, para a 1ª jornada da série 5 de manutenção da Liga 3 e espera-se uma boa afluência de público ao Estádio Chã das Padeiras. São várias as iniciativas que estão a ser organizadas com vista a levar um maior apoio à formação escalabitana de André David.Os restaurantes, que de alguma forma tem colaborado com aquele emblema, estão a receber bilhetes. Os clubes de futsal da cidade de Santarém, tal como os de basquetebol e râguebi, estão a ser convidados a marcar presença. Qualquer atleta, dirigente ou adepto que apareça no jogo com uma camisola de um clube da cidade não paga bilhete.Existe ainda a envolvência de órgãos de comunicação social regionais que levam a cabo passatempos com vista a oferecer bilhetes. Por último, com a proximidade do dia do pai, a 19 de Março, quem comprar bilhetes entre dia 17 e 18 de Março recebe mais um bilhete grátis.